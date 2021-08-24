В Азербайджане на освобожденных территориях недавно побывала группа журналистов из Израиля. Об увиденном в Шуше и других освобожденных территориях рассказал в интервью # израильский эксперт Юрий Бочаров.

— Вы недавно были на освобождённых территориях. Какие впечатления?

— Все мои впечатления можно выразить двумя словами – «ужас» и «восхищение». Ужас от уведённых разрушений, фактов мародёрства и зверств, творимых армянскими оккупантами на азербайджанских землях. Я до сих пор в шоке, от разграбленных могил на городском кладбище в Агдаме. Где в поисках золотых коронок трактором вскрыты могилы в районе головы покойника. Здесь почитатели фашистского прихвостня Гаригена Ндже даже переплюнули своих идейных вдохновителей, собиравших золотые коронки в печах крематориев.

И, естественно, восхищение тем самоотверженным трудом, который мы постоянно наблюдали на всем пути. Примером тому может служить и столь скоростное строительство физулинского международного аэропорта, да и горной дороги в Шушу. Ведь буквально за ночь, что мы провели в Шуше, были проложены несколько новых километров асфальта. Мне кажется, что все жители республики, во всяком случаи все, кого мы встречали на своем пути, заряжены небывалым энтузиазмом по скорейшему восстановлению своего разрушенного края.

— Вы были в Шуше и проезжали через «лачинский коридор». Что вы можете сказать об увиденном?

— С одной стороны «лачинский коридор» служит примером того, как скрупулёзно Азербайджан выполняет свою часть тройственного соглашения о мире, позволяя беспрепятственно передвигаться между Арменией и Ханкенди армянским гражданам. Ведь контроль за тем, кто едет, да и что везет, поручен российским миротворцам.

В то же время «лачинский коридор» есть, а Зангезурского до сих порт нет. И как показывают события последнего месяца, Армения делает все, чтобы как можно дольше не возвращаться к вопросу его открытия. Хотя, как мне кажется, у Азербайджана теперь есть силы и опыт решать проблемы несговорчивости армянских политиков силовым методом. Посмотрим, думаю данная проблема назрела для своего решения.

— Как вы оцениваете новую геополитическую реальность в регионе?

— Реальность более чем перспективная. Азербайджан вернул свои земли, строит и возрождает свой разорённый оккупацией край. Но главное, что это возрождение открывает новые перспективы для всего региона, новый транспортный коридор, новый транспортный хаб на территории Физулинского аэропорта. А все это связано с большой экономикой, в которой заинтересованы практически не только соседи Азербайджана. Вопрос лишь в Армении, захочет ли она стать частью экономического расцвета региона, либо и дальше будет жить на подачки зарубежных спонсоров. Как мы видим, пока Армения выжидает, мечась между Москвой и Евросоюзом. От того, с кем она пойдет и зависит ее будущее отношение к экономическим проектам региона. Но это ее проблемы, при всех ее решениях Азербайджан вполне может решить все свои проблемы уже сам, опираясь лишь на поддержку своих истинных союзников.