Узбекистан и ЕАЭС: Путин давит — Мирзиёев артачится

Правительство Узбекистана одобрило предложение о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в качестве государства-наблюдателя. Теперь черед рассмотрения этого вопроса за Законодательной палатой и Сенатом Олий Маджлиса (парламента) республики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем послании в парламент заявил, что Узбекистан может стать наблюдателем в ЕАЭС, а вступление в интеграционные объединения не означает потерю независимости страны.

Впрочем, последнее замечание чисто формальное – не было еще такого в истории Узбекистана, чтобы парламент или правительство смели хоть в чем-то перечить воле президента. В этой стране с самого развала СССР и до сих пор сохраняется чисто авторитарный стиль правления.

В Евразийский экономический союз сегодня входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В ЕАЭС действуют единые правила таможенного контроля. А для стран — поставщиков гастарбайтеров там есть один плюс — трудовые мигранты, являющиеся гражданами государств-участниц, освобождены от необходимости получать патент на работу в странах пребывания.

Однако в целом сам этот союз успешным никак не назовешь. Многие эксперты отмечают, что он до сих пор носит больше политический смысл, нежели экономический. То есть, членство в ЕАЭС означает полувассальную зависимость от Москвы. Так решится ли Мирзиёев на следующий шаг, подаст заявку на членство после того как станет наблюдателем?

Как выясняется, в случае с Узбекистаном в отношении ЕАЭС вырисовывается несколько нестандартный контекст. Об этом рассказал # известный ташкентский журналист, редактор независимого интернет-издания AsiaTerra Алексей Волосевич:

— Дело в том, что Москва давит на Мирзиёева, и не будем забывать, что его «крестным отцом», благословившим на пост президента именно его, а не Иноятова (экс-глава Службы нацбезопасности), является Путин. Насчет того, что союз только политический — это больше западная пропаганда. Конечно, он усиливает, прежде всего, саму Россию, но это потому, что другие члены ЕАЭС мало занимаются собственным производством. Союз в каких-то аспектах кому-то выгоден, а в каких-то нет, но без него страны в целом проигрывают, поскольку сползают в пучину изоляционизма, с неизбежной эмиграцией всех активных людей, а затем молодежи. Конечно, этот процесс будет растянут на десятилетия. Более свободные в экономическом отношении Казахстан и Кыргызстан жалуются на некоторые убытки от членства в ЕАЭС — у них были ниже собственные пошлины на импорт авто и китайских товаров, и это позволяло заниматься реэкспортом. А теперь эти пошлины возросли — чтобы эти товары покупали у членов ЕАЭС. Ну, а поскольку производят там в основном Россия и Беларусь, то потребители ворчат и покупают у них.

В Узбекистане совершенно иная ситуация. Здесь все пошлины задраны до небес — чтобы правящая верхушка, контролирующая ввоз импорта в страну с населением в 30 миллионов человек, могла беспрепятственно наживаться. Ввоз товаров, продуктов и их продажа через базы и торговые центры — все это в ее руках. Поэтому вступление в ЕАЭС, где внутренние пошлины отсутствуют, ей страшно невыгодно. Но выгодно всем потребителям страны — 30 миллионам человек, ведь в случае отмены этих пошлин все товары станут в 2 раза дешевле, а само товарное предложение в 100 раз больше. То есть, уровень жизни каждой узбекской семьи только за счет этого возрастет раза в два, и это не считая других положительных сторон, таких как свобода пребывания и работы в России (там сейчас от 2 до 3 миллионов узбекских рабочих, которые ежегодно переводят домой около 5 миллиардов долларов — при том, что весь бюджет страны около 7-8 миллиардов).

Правительства бьются за каждый процент ВВП, радуются, когда ВВП за год вырастет процента на 3, а когда он вырастает на 5, считают это крупным достижением. Потому что, по крайней мере, теоретически, на эти же проценты должно расти и благосостояние народа. То есть, чтобы оно выросло раза в 2, при росте ВВП в 3-5%, надо ждать лет 20. А в данном случае этот же эффект достигается без всякого прироста производства — только за счет того, что искусственно вздутые цены во всей стране, исключая продукцию полей-огородов, опустились бы примерно вдвое.

Но Мирзиёев и его дружки-приятели потеряют на этом миллиарды долларов. Они бы с удовольствием грабили народ вечно, но Путин давит, чтобы Узбекистан вступал в ЕАЭС и отказать ему Мирзиёев не может. Поэтому была выбрана тактика максимального затягивания этого процесса, плюс попытки выторговать для себя какие-то льготы на десятилетия. Для компаний, за которыми стоит сам Мирзиёев.

P.S. Интересное толкование ситуации, однако, если считать, что ЕАЭС для России не политическое объединение, и это утверждает Запад лишь в пропагандистских целях, то не совсем понятны причины, из-за которых Путин давит на Мирзиеева. Неужто его беспокоит судьба узбекского народа?