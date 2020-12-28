Уволена директор полной средней школы № 187 Наиля Мамедова

Уволена директор полной средней школы № 187 города Баку Наиля Мамедова.

Руководитель пресс-службы Минобразования Джасарет Валехов сообщил, что трудовой договор, заключенный соответствующим распоряжением министра образования с директором полной средней школы № 187 города Баку Наилой Мамедовой, расторгнут с 28 декабря.

Напомним, сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) изучили распространенные в социальных сетях кадры, на которых директор средней школы № 187 Наиля Мамедова, нарушив правила карантина, устраивает себе день рождения. В отношении Н.Мамедовой и нескольких лиц, присутствовавших на застолье, были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках, они были оштрафованы.

В Управлении образования города Баку директору был объявлен строгий выговор с последним предупреждением приказом министра образования на основании соответствующей статьи Трудового кодекса Азербайджанской Республики, она привлечена к административной ответственности за нарушение требований действующего в стране особого карантинного режима.(АПА)