Ущерб от пандемии для экономики США превысит $16 трлн

Американская экономика с учетом долгосрочных последствий потеряет более чем $16 трлн из-за пандемии. Такие оценки приводятся в статье бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса и экономиста Гарвардского университета Дэвида Катлера, опубликованной в понедельник в периодическом издании Американской медицинской ассоциации.

Как констатируют эксперты, в своих расчетах они учитывают потери производительности в США «в течение последующего десятилетия», а также экономический ущерб, который был нанесен из-за заболевания и смерти американцев. «Общий показатель оценивается более чем в 16 трлн, это примерно 90% от годового ВВП США. Для семьи из четырех человек потери будут оцениваться почти в $200 тыс. Примерно половина от этой суммы — это потерянные из-за вызванной COVID-19 рецессии доходы», — пишут Саммерс и Катлер.

Они отмечают, что в своих расчетах исходили из «оптимистического предположения», согласно которому распространение вируса в США удастся «значительно сдержать к осени 2021 года».

По мнению экономистов, пандемия «является самой серьезной угрозой процветанию и благополучию США со времен Великой депрессии». Как полагают Саммерс и Катлер, экономический ущерб от распространения вируса будет более серьезным, чем от «обычных рецессий и войны в Ираке». По словам экспертов, экономические убытки от пандемии в США можно сравнить с теми, которые в перспективе причинит изменение климата.(ТАСС)