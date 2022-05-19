По состоянию на 19 мая общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуре Украины составляет почти 97,4 млрд долл. или 2,9 трлн грн.

Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта «Россия заплатит» командой Киевской школы экономики (KSE) при поддержке Офиса президента Украины, Министерства экономики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

«За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли на 3,1 млрд долл. По состоянию на 19 мая общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуры составляет почти 97,4 млрд долл. или 2,9 трлн грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за войны разрушено или повреждено 38,6 млн квадратных метров жилья в целом на 33,9 млрд долл. Выросли также общие убытки от разрушений и повреждений предприятий — на 207 млн долл. за последнюю неделю. Всего с начала войны подверглись разрушениям по меньшей мере 216 заводов, фабрик и предприятий на 10,6 млрд долл.

Кроме того, за последнюю неделю повреждено и разрушено еще 75 учреждений образования, от начала войны суммарно таких уже 1067. Убытки от повреждений и разрушений объектов образования составляют почти 1,5 млрд долл.

Всего с начала войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 12 гражданских аэропортов, 295 мостов и мостовых переходов, 591 детсад, 574 медучреждения, 108 религиозных и 179 культурных сооружений, 169 складов и 19 торговых центров.

«Общие потери экономики Украины из-за войны, по общим оценкам Минэкономики и KSE, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку т. д), колеблются от 564 млрд до 600 млрд долларов», — отмечается в отчете. (unian.net)