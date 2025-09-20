Скончался военный журналист и писатель Шамистан Назирли.

Как сообщает Report, он умер в Газахе в возрасте 83 лет.

В настоящее время тело покойного доставляется в Баку для захоронения.

Напомним, что Шамистан Назирли родился 12 августа 1942 года в селе Юхары Кёрпюлю Лорийского района Западного Азербайджана.

Он являлся старшим научным сотрудником отдела военной истории Военного научного центра при Министерстве обороны.

6 мая 2023 года Назирли был удостоен персональной пенсии президента Азербайджана за заслуги в развитии азербайджанской культуры.