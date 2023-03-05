Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявила, что Евросоюз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России, передает ТАСС.

«Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом», — сказала глава ЕК.

Она пояснила. что за восемь месяцев Россия сократила экспорт газа в Европу на 80%. Совместными силами стран и за счет напряженной работы эту нехватку удалось компенсировать. Фон дер Ляйен отметила, что этого удалось достичь благодаря помощи США и Норвегии, которые поставляли сжиженный и трубный газ.

Глава ЕК сказала, что Москва стремилась разрушить сплоченность Евросоюза с помощью сокращения поставок энергоносителей в страны сообщества, но «произошло обратное».