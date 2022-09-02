Газохранилища в Европе заполнены в среднем на 80 процентов, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 2 сентября. Закачка происходит с опережением плана. «Мы ожидали этого лишь через два месяца», — объяснила она.

В данное время Норвегия поставляет в Европу больше газа, чем Россия, а из США поступает значительный объем сжиженного природного газа. «Но этого недостаточно», — указала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии особо выделила ключевые пункты газовой стратегии ЕС. Первоочередной задачей является экономия энергии. Кроме того, необходимо частично перенаправить сверхприбыли производителей электроэнергии на целенаправленную поддержку малообеспеченных и уязвимых предприятий. Наконец, фон дер Ляйен призвала ввести «потолок цен» на импортируемый из РФ ресурс. «Я твердо верю, что сейчас самое время для ограничения цен на российский трубопроводный газ в Европу», — заявила она.

В среднесрочной перспективе необходимо реформировать структуру рынка электроэнергии, указала глава Еврокомиссии. По словам фон дер Ляйен, следует отделить цену на газ от общей динамики цен на электроэнергию. (DW)