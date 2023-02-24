Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай принял сторону России в вопросе ситуации по Украине. Об этом она рассказала на встрече министров обороны НАТО.

По ее словам, Китай уже принял сторону России, мы должны рассматривать его принципы в этом свете.

«Надо смотреть на это на специфическом фоне — это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией», — сказала она.

Она также отметила, что Пекин распространил только принципы, а не мирный план по Украине.