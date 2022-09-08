Согласно прогнозам, в сентябре Турция достигнет уровня заполненности подземных газовых хранилищ в 100 процентов.

По данным корреспондента агентства «Анадолу», заполняемость ПГХ на озере Туз-Гёлю в центральной Турции в преддверии отопительного сезона находится на максимальной отметке.

Ёмкость хранилища Силиври была увеличена с 3,2 млрд кубометров до 4,6 млрд кубометров. В текущем месяце здесь также планируется обеспечить 100-процентную загрузку.

«Согласно моим расчетам, на начало сентября подземное хранилище природного газа Силиври приблизилась к 100-процентной заполняемости. По сравнению с прошлым годом, этот объект намного лучше готов к зиме», — рассказал АА директор нефтегазовой компании ADG Anadolu Doğalgaz Danışmanlık Гёхан Ярдым.

По его словам, количество газа в хранилище Туз Гёлю близко к показателям прошлого года.

Таким образом, в двух подземных газохранилищах Турции будет храниться в общей сложности 5,6 миллиарда кубометров «голубого топлива».

Запасы газа в хранилищах будут эквиваленты примерно 10 процентам объема годового потребления в Турции.

В период энергетического кризиса в связи с ограничениями поставок на мировой рынок крайне важно максимально увеличить загрузку подземных хранилищ до наступления зимы.

В настоящее время ведутся работы по увеличению мощности подземного хранилища Туз-Гёлю. После их завершения, общая емкость хранилища увеличится до 5,4 млрд кубометров.

В результате этого расширения ПХГ Турции смогут хранить примерно 20 потребляемого в стране газа.