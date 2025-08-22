Очень возможно, что следующий чемпионат мира сборная Аргентины проведёт без Лионеля Месси. В южноамериканских средствах массовой информации всё чаще появляется гипотеза, что матч против сборной Уругвая 4 сентября может оказаться последним для Лео. Для сборной Аргентины это будет последний официальный матч вплоть до Мундиаля следующим летом.

Многое покажет завершение матча со сборной Уругвая — возможно, это будет отмечено особым образом, что станет дополнительным индикатором расставания, на сей раз уже окончательного (напомним, что ранее Месси покидал сборную на определённые промежутки времени). (www.euro-football.ru)