Уровень воды в Куре стремительно падает

В последние дни уровень воды в Куре начал стремительно падать.

Как передает Report, это наиболее заметно на участке реки, проходящем через Сальянский район. Здесь уровень воды за последние дни снизился на 1,7 метра. В результате в различных местах Куры образовались островки.

Наряду с этим, насосы, установленные вдоль берега, не могут работать на полную мощность.

Специалисты полагают, что если обмеление продолжится такими темпами, то весной и летом могут вновь возникнуть проблемы с мелиорацией посевных участков.

Отметим, что месяц назад уровень воды в Куре повысился на 3,6 метра.

| 2021-02-14T14:56:02+04:00 14 февраля 2021, 16:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss