Уринотерапия и Прибыльный Совет

В одном очень южном городе жил да был очень Прибыльный Совет. Рядовые горожане, правда, прибыли от работы этого Совета не получали. Она доставалась лучшим людям города. Они и инициировали принятие решений, которые в южном городе всегда встречали с пониманием, а порой и удивляясь скромности и тактичности членов Прибыльного Совета.

Члены которого, в хорошем смысле этого слова, обладали просто-таки невероятной тягой к работе. В частности, всем было известна страсть представителей этого органа работать глубокой ночью. О, сколько блестящих решений было принято Советом в ту самую пору, когда южногородцы безмятежно спали! А как много подарков горожане получали от Совета в первые дни разного года!

Так произошло и на сей раз. В ночь с 4 на 5 января, без объявления войны, вероломно и коварно на южногородцев обрушилась очередная радость от очень Прибыльного Совета. Где решили, ради доставки сранья радости в квартиры горожан, трудится не только ночью, но и в официально нерабочий день. Что вы говорите? Трудовой Кодекс? Как не стыдно такую нецензурщину произносить, комментируя заботу Прибыльного Совета о горожанах?!

Именно ею, заботой о здоровье южногородцев, было продиктовано решение о повышении стоимости бензина самой ходовой марки и дизельного топлива. Причем, сразу подключились и лучшие борзописцы города, которые оперативно указали, что даже после поднятия эти цены ниже, чем в ряде стран, куда из южного города поставляют эти самые бензин и дизель. Ну не с нефтедобывающими же странами цены сравнивать! Честнее будет, конечно же, с мировыми. А зарплаты лучше сравнивать с теми, что есть в самых отсталых странах планеты. Чтобы гордость за Родину била ключом.

Пока же ключом била жизнь, причем по голове. В виде исторического и важного решения Прибыльного совета, члены которого как бы намекали южногородцам о пользе пеших прогулок на любые расстояния, включая междугородние. Правда, нужно отметить и то, что пока сообщений о повышении цен на проезд в автобусах не было. Возможно это связано все с той же заботой о здоровье горожан. Их сердца могут просто не выдержать такого количества радостных новостей.

По этой же причине, скорее всего, отмалчивалось и руководство местного метрополитена. Он не работал практически целый год. Да, ранее южногородцы не раз слышали о том, что метро у них работает себе в убыток, можно сказать, что оказывая благотворительные услуги. Но у любой благотворительности есть предел. И потому, местное население с пониманием бы отнеслось к решению Прибыльного Совета компенсировать годичный простой метрополитена за их, рядовых горожан, счет.

Они к этому привыкли. За их счет формировался бюджет, из средств которого закупалось самое современное оружие. За их счет регулярно повышалась зарплата полиции, которая бережет, и депутатам парламента, который давно уже возвышен до статуса нотариальной конторы. За их счет строятся дороги, лучшие в округе. Да все в южном городе делается за их счет. Правда, об этом не любят напоминать те, кто привык свой карьерный взлет осуществлять исключительно за счет точечного лизоблюдства. Эти господа и дамы просто указывают на то, что южный город достиг не имеющих аналогов в мире успехов. А за чей счет — это уже не важно.

Важно было то, что благодаря очередному заботливому решению Прибыльного Совета поднялись цены на 400 видов лекарств. Всего на 400, а ведь могли и на все лекарства поднять цены. Почувствуйте тревогу и обеспокоенность о людях! Кроме того, в этом решении можно было узреть и мощный удар по местным фармацевтическим компаниям, экспортерам лекарств и сетям аптек. Южногородцам как бы намекали на вред потребления лекарств. А как же тогда лечиться? Много народных способов есть. Например, уринотерапия. Дешево, доступно. И, главное, никакой Прибыльный Совет цены на это поднять не может. Хотя, допускаю, работа в этом направлении когда-нибудь начнется. Ночью, чтобы традиционно порадовать южногородцев очередным заботливым решением. Не стоит нарушать уже сложившуюся традицию.