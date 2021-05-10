«Управляемая вражда» Никола Пашиняна

Болтать — не мешки ворочать. Вроде бы, прописная и очевидная истина, но слишком уж часто мы видим примеры того, как политики в разных странах, говоря словами известного киношного персонажа, «языком метут, как метлой машут». Очередным таким любителем сотрясать воздух стал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он сейчас крайне озабочен тем, как бы удержать власть. Ведь, противников у него собралось очень много.

Так, зять третьего президента Армении, бывший посол республики в Ватикане Микаэл Минасян объявил о создании движения «Анти-Никол». Минасян заявил, что он и его команда не намерены принимать участие в досрочных парламентских выборах, но считает, что его долг – объяснить гражданам РА, что, выбирая Пашиняна, они выбирают смерть и лишают своих детей будущего и родины.

Возглавляемая третьим президентом РА Саргсяном , некогда правящая РПА идет на досрочные выборы вместе с партией «Родина» Артура Ванецяна. И они тоже готовы до посинения говорить о том, как важно избавить Армению даже не только от самого Пашиняна и его команды, а от целого явления, которое назвали «николизмом». Звучит это забавно и двусмысленно. Хотя бы потому, как получается, что свыше 70% граждан РА в 2018 году занялись «николизмом». Делали они это тайком, в ванной или под одеялом, или же публично и с гордостью — не столь уж и важно.

Важно другое. То, что второй президент Армении Роберт Кочарян и главы партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» подписали меморандум о создании предвыборного блока. Презентация альянса состоялась в Ереване на митинге политических сил, присоединившихся к Кочаряну. Предвыборный блок получил название «Армения». Ясное дело, что и эти персонажи заявили о готовности и желании поскорее свергнуть Пашиняна.

И вот, 9 мая, на площади Свободы в Ереване прошел первый митинг альянса «Армения». Так вот, NEWS.am не удалось получить от полиции официальную информацию о том, сколько человек участвовало в митинге. Однако один из высокопоставленных полицейских, попросивший не называть его имени, заявил данному СМИ, что, согласно циркулирующей внутри полиции информации, на митинге Кочаряна принимало участие порядка 30-40 тысяч человек. И это – довольно большая цифра.

Другое дело, что мы уже привыкли к тому, что любая информация из РА нуждается в многократной проверке и не исключено, что в реальности указанная цифра была сильно завышена. Николу Пашиняну, дабы развеять все сомнения касательно своего статуса лидера общественного мнения, а именно таковым он и остается, если верить всем проведенным в РА социологическим опросам, нужно вывести на площадь Свободы в Ереване 80-100 тысяч своих сторонников. Задача, прямо скажем, трудновыполнимая.

При этом, Пашинян сделал давеча заявление, которое нуждается в отдельном комментировании. Он сказал, что вражда с турками должна быть управляемой, в противном случае можно столкнуться с катастрофой не только для Армении, но и региона. Тут сразу нужно напомнить, что турками в РА называют также и азербайджанцев. Стало быть, Пашинян вроде как намекал на важность прекращения вражды и с Азербайджаном тоже.

«Мы должны оставить детям мирный, стабильный регион и вражда должна быть управляемой. В противном случае можно столкнуться с катастрофой не только для Армении, но и региона», — отметил Пашинян. Слов о полном отказе от вражды с Турцией и Азербайджаном, как видим, не прозвучало. Было лишь предложение как-то сделать данный процесс управляемым. И тут нельзя не задаться вопросом о том, что «управляемая вражда» , в понимании Пашиняна. Управляемая кем и насколько?

При этом заметно, что на позицию Пашиняна повлияли итоги 44-дневной войны. Фраза «Карабах-это Армения и точка» забыта. Как забыты и пьяные танцы Пашиняна в Шуше. Он, проиграв войну, стал более конструктивным. Но, только на словах. Памятник Гарегину Нжде, который провозглашал , что «нет ни дня без борьбы с турком», все еще стоит в Ереване. Армения все еще продолжает политику спекуляции мифическим «геноцидом армян».

Территориальные претензии к Турции тоже никуда не испарились, а эмбарго на ввоз турецких товаров, от чего страдает армянская экономика, все еще не снято. Так что, пока Пашинян всего лишь метет языком, не более того. Будут ли с его стороны конкретные шаги в указанном им же самим направлении, покажет время. Но, сопротивление, на пути их реализации ему предстоит преодолеть очень серьезное.