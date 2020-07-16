Уничтожен тактический БПЛА, принадлежащий Армении

Утром 16 июля, подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «X-55», предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, сообщили в Министерстве обороны.
В результате бдительности наших подразделений БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен.

| 2020-07-16T11:46:52+04:00 16 июля 2020, 11:42|12345 (Пока оценок нет)
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