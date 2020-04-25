«Умершая» месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание

Женщина в возрасте 74 лет, которую родственники почти месяц считали умершей, пришла в сознание в больнице в городе Гуаякил в Эквадоре, сообщает местная газета Comercio.

Альба Марури Гранда, считавшаяся умершей 27 марта в больнице Гуаякиль, пришла в четверг в сознание и попросила сестру забрать ее домой.

Перед тем, как Гранду признали умершей, у нее поднялась температура до 42 градусов и возникли проблемы с дыханием. Пациентка была без сознания, когда врачи перепутали ее имя и по ошибке сообщили семье о ее смерти.

Восемь дней спустя родственники кремировала якобы ее останки. Семья провела почти месяц с прахом другого человека в ожидании, когда в Эквадоре отменят чрезвычайное положение из-за коронавируса и разрешат провести церемонию погребения.