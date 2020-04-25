«Умершая» месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание

Женщина в возрасте 74 лет, которую родственники почти месяц считали умершей, пришла в сознание в больнице в городе Гуаякил в Эквадоре, сообщает местная газета Comercio.
Альба Марури Гранда, считавшаяся умершей 27 марта в больнице Гуаякиль, пришла в четверг в сознание и попросила сестру забрать ее домой.
Перед тем, как Гранду признали умершей, у нее поднялась температура до 42 градусов и возникли проблемы с дыханием. Пациентка была без сознания, когда врачи перепутали ее имя и по ошибке сообщили семье о ее смерти.
Теперь родственники требуют от больницы возместить две тысячи долларов, которые были потрачены на похоронные услуги и кремацию.
Ранее город Гуаякиль привлек особое внимание СМИ из-за того, что там возникли сложности с вывозом тел умерших не только из-за коронавируса, но и от других заболеваний.
По последним данным, в стране насчитывается 22 179 случаев заражения коронавирусом нового типа, 576 человек скончались (ria.ru)