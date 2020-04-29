Умер сыгравший в «Миллионере из трущоб» актер Ирфан Кхан

Индийский актер Ирфан Кхан скончался в Мумбаи на 54-м году жизни, передает «Би-би-си».

Причина смерти болливудской звезды пока не уточняется. Еще в 2018 году у Кхана диагностировали нейроэндокринную опухоль. Он лечился в Лондоне, свой диагноз не скрывал и рассказывал поклонникам о своем опыте борьбы с онкологическим заболеванием, депрессии и сильных болях.

Артист известен по болливудским фильмам «Пику», «Макбул», «Сила духа». Он также снимался в международных проектах, среди которых «Жизнь Пи», «Миллионер из трущоб» и «Новый Человек-паук». Кроме того, Кхан снимался в независимом кино.(Газета.Ru)

| 2020-04-29T13:23:48+00:00 29 апреля 2020, 15:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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