Умер самый толстый мальчик в мире

В Кабардино-Балкарии в возрасте 21 лет умер самый толстый мальчик в мире Джамбулат Хатохов, сообщил тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев в Instagram.

«Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов», — написал он.

Хатохов весил 230 килограммов. Ему это не нравилось, поэтому он начала заниматься спортом и сбросил за год 50 килограммов.

В 2003 году Хатохов попал в книгу рекордов Гиннесса как самый толстый мальчик. В год он весил 17, в первом классе — 115 килограммов. (gazeta.ru)