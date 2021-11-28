Основатель команды «Формулы-1» «Уильямс» Фрэнк Уильямс скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Причины смерти неизвестны.

«Этим утром позвонила Клэр Уильямс, чтобы сообщить мне очень печальную новость о том, что ее любимый отец, сэр Фрэнк Уильямс, скончался. Он был настоящим гигантом нашего спорта, который преодолел самые трудные жизненные испытания и боролся каждый день, чтобы побеждать на трассе и вне ее. Мы потеряли любимого и уважаемого члена семьи «Формулы-1», и нам будет очень его не хватать», — заявил генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Уильямс основал свою первую команду в 1969 году, которая стала участником «Формулы-1» в 1969 году. Из-за финансовых проблем Уильямс был вынужден ее продать. Существующая по сей день команда Williams начала производить собственные болиды в 1978 году. Переименованная в WilliamsF1, команда стала одной из сильнейших в 1980-90-х годах в «Формуле-1». Всего команда выиграла девять Кубков Конструкторов, а также одержала 114 побед в Гран-при.

В 1986 году Уильямс сильно пострадал в ДТП, в результате которого его парализовало. Тем не менее, он продолжал руководить командой. (Газета.Ру)