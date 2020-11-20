Умер известный диктор Сабир Алескеров

Скончался народный артист Азербайджана, известный диктор Сабир Алескеров.

Информацию об этом АПА подтвердил заслуженный журналист, профессор Гулу Магеррамли.

Он отметил, что С.Алескеров скончался сегодня в возрасте 84 лет, сегодня же прошли и похороны: «Сабир Алескеров останется в памяти как ведущий многих передач и очень яркий представитель нашей дикторской школы, отличавшийся своим уникальным своеобразием в истории нашего телевидения и радио».

Отметим, что Сабир Мамед оглу Алескеров родился 27 октября 1936 года в Тбилиси. В 1961 году окончил Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы. Начал свою деятельность в Азербайджанском Государственном комитете телерадиовещания (ныне ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание»). Алескеров в 1966-72 годах был главным диктором радио, в 1972-90 годах — телевидения, в 1990-2006 годах – заведующим дикторским отделом телевидения. Был неизменным ведущим программ «Хеберлер», «Сеадет», «Гюнюн нябзи», «Сяфа» и др. Он принимал непосредственное участие в подготовке и трансляции репортажей с государственных мероприятий и праздничных торжеств, передач государственного значения.