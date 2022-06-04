Один из фигурантов дела об убийстве бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко Дмитрий Ковтун умер в возрасте 57 лет. Об этом российские СМИ сообщили со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Лугового – второго фигуранта дела об отравлении Литвиненко.

Источник в окружении Ковтуна сообщил ТАСС, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Утверждается, что Ковтун умер в одной из московских больниц.

Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, который получил политическое убежище в Великобритании и сотрудничал с разведкой, умер в Лондоне в ноябре 2006 года. По данным британских правоохранительных органов, Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, который ему подмешали в чай во время встречи бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун.

Ковтун, Луговой и власти России отрицали причастность к убийству Литвиненко.

В заключительном докладе по делу о смерти Литвиненко следствие заявило, что это было убийство, которое совершили Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, а операция по устранению Литвиненко была, «вероятно», лично одобрена директором ФСБ Николаем Патрушевым и президентом России Владимиром Путиным. (svoboda.org)