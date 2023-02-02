Власти Украины уже сейчас обсуждают вопросы послевоенного устройства и международных гарантий, способных обеспечить ее безопасность. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Йорг Расмуссен предлагает взять за образец американо-израильские договоренности.

Расмуссен вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком возглавляет Рабочую группу по международным гарантиям безопасности Украине, подготовившую в прошлом году соответствующие рекомендации. Сейчас он совершает турне по европейским столицам, продвигая этот документ, который, по его словам, позволит Украине получить ту же поддержку, что Израиль получает от США.

При разработке программы «нас во многом вдохновляли американо-израильские отношения», сказал Расмуссен Financial Times: «Американо-израильский пакт, так сказать, или соглашение заключается в том, чтобы обеспечить Израилю возможность самостоятельно себя защитить. А США пообещали помочь всеми способами этого добиться. И здесь [в случае с Украиной] то же самое».