Украинские военные атаковали пункт россиян в селе Чулаковка Херсонской области рядом с Кинбурнской косой. Там, предположительно, находился центр управления иранскими дронами, сообщает РБК-Украина.

Взрыв подтвердил и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram.

В сети отметили, что россияне сосредоточили в Чулаковке мобилизованных из «ЛНР» и иранских инструкторов дронов-камикадзе.

Пока украинские военные и местные власти не давали официальных комментариев о взрывах.