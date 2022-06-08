Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил об отсутствии у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель самокритики по поводу ее собственного политического курса в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Андрей Мельник не оценил заявления бывшего канцлера ФРГ.

«К сожалению, в первом интервью после смены правительства полгода назад не прозвучало ни намека на самокритику», — заявил Мельник.

В ходе публичного выступления на немецком телевидении Ангела Меркель заявила, что не считает свою политику в отношении России неверной. В частности, экс-канцлер подчеркнула, что ее позиция по поводу ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году была правильной. По мнению Меркель, Украина в то время была очень разделенной страной без крепкой демократии.