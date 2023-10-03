Первые 10 кораблей воспользовались коридором, который Украина начала выстраивать после отказа России возобновить зерновую сделку и несмотря на ее угрозы топить идущие в украинские порты суда. Все три черноморских порта приняли корабли, пишет Bloomberg, а международные страховые компании начали возобновлять покрытие.

Во многом работа коридора стала возможна благодаря нейтрализации Черноморского флота России, который ВСУ стали интенсивно бомбить после отказа Владимира Путина продлить договоренность с ООН и Турцией о вывозе украинского зерна. Фактически флот сейчас заперт в Севастополе, что сделало путь на северо-западе Черного моря, вдоль берегов Румынии и Болгарии, более безопасным.

В сентябре пять кораблей покинули черноморские порты Украины, где они находились с начала войны. Затем, с 16 сентября, начали прибывать сухогрузы для вывоза продукции. Первыми были балкеры Resilient Africa и Aroyat (ходят под флагом Палау), которые, по информации министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, вывезли 20 000 тонн сельскохозяйственной продукции в страны Азии и Африки. На прошлой неделе пришли еще три судна (под флагами Либерии и Палау), которые вывезли из портов Черноморск и Южный 127 000 тонн сельхозпродукции и железной руды, еще пять судов ждут погрузки, сообщил Кубраков в понедельник в Facebook. Они экспортируют 120 000 тонн зерна в страны Африки.

Из этих пяти судов два в воскресенье зашли в Одессу, еще два – в Черноморск, сказали Bloomberg люди, знакомые с ситуацией; данные по отслеживанию судов показывают, что пятый корабль в тот же день зашел в порт Южный.

Новый коридор защищен минными заграждениями. Маршрут проходит вдоль берега до вод Румынии и Болгарии, которые являются странами НАТО. Ранее зерновой коридор шел напрямую через море в Стамбул, где совместная комиссия из представителей ООН, Турции и России проверяла суда, доставлявшие украинское зерно. (moscowtimes.ru)