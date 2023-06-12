Украинские защитники продолжают продвигаться в Донецкой области. Одесские морпехи объявили, что в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области. Населенный пункт находился под оккупацией с марта 2022 года, отмечают в 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

«В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю», – говорится в сообщении морпехов.

Деоккупацию населенного пункта подтвердили также в Министерстве обороны Украины. Заместитель министра Анна Маляр поблагодарила морпехов и подчеркнула, что вся украинская земля будет освобождена.

«Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Продолжение следует», — написала она. (УНИАН)