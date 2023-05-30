Власти ЕС и США призывают Украину смягчить позицию по мирным переговорам с Россией. Взамен Киеву предлагают гарантии безопасности и запуск процесса по вступлению в ЕС, пишет итальянская газета La Repubblica.

Как сообщает издание, страны «Большой семерки» поддержали идею провести саммит по предложенной президентом Владимиром Зеленским «формуле мира» для Украины. Однако в G7 предлагают смягчить условия и сделать их более приемлемыми для стран Глобального Юга — развивающихся государств Африки, Латинской Америки и Азии.

Один из вариантов, который G7 готова предложить Киеву — переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже на грядущем саммите ЕС в декабре.

La Repubblica пишет, что Вашингтон намерен ускорить завершение войны, так как противостояние России и Украины может стать проблемой в преддверии выборов в США.

Осенью прошлого года Зеленский раскрыл план мирного урегулирования войны в Украине, назвав его украинской «формулой мира». Среди основных пунктов — вывод российских войск с оккупированных территорий и прекращение боевых действий, выполнение устава ООН, восстановление территориальной целостности и мирового порядка, радиационная и ядерная безопасность, фиксация окончания войны и другое.

В России не поддержали украинский мирный план. Урегулирование конфликта возможно только после отказа Киева от вступления в ЕС и НАТО, говорил замглавы российского МИДа Михаил Галузин. Кроме того, дипломат требовал от Украины признать российскими захваченные территории.

Свой вклад в мирное урегулирование конфликта намерен сделать и Китай. Недавно китайский посланник Ли Хуэй посетил Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель с целью обсудить возможный план мирного завершения войны. Дипломат и бывший посол в Москве призвал как можно скорее закончить российско-украинский конфликт и не допустить его разрастания.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, Ли Хуэй во время турне по странам ЕС выдвинул европейским чиновникам жесткие требования: Россия должна сохранить за собой оккупированные территории в результате мирного урегулирования войны в Украине. В МИДе КНР это утверждение опровергли. (moscowtimes.ru)