Генштаб ВСУ засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и Lavelin в Донбассе.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекретил данные о применении ударных беспилотников Bayraktar и Javelin в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции объединенных сил относится к служебной», — говорится в сообщении Генштаба в ответ на запрос журналистов. Уточняется, что эти сведения являются информацией с ограниченным доступом и не подлежат разглашению.

ВСУ впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе Bayraktar 26 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что примененные аппараты не могут называться турецкими после соглашения о продаже.

Ранее в декабре также стало известно, что американские военные отправили на Украину 30 комплексов Javelin и 180 ракет к ним (lenta.ru)