Украина запросила у западных стран зенитно-ракетные комплексы С-300, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
«По словам чиновника, переговоры о такой возможности продолжаются», — говорится в материале.
Как указывает автор, виды вооружений, которые страны НАТО могут поставить Киеву, ограничены. Это связано в том числе с подготовкой украинских войск, в значительной степени сконцентрированной на использовании техники и оружия советского или российского производства. По словам источника, в некоторых восточноевропейских странах в небольшом количестве есть ЗРК «Бук» и С-300, которыми умеют управлять в украинской армии.
В статье отмечается, что на следующей неделе запланирована поездка главы Пентагона Ллойда Остина в Брюссель для встречи с союзниками по НАТО. Также он намерен посетить Словакию, которая обладает С-300, — как предположил неназванный чиновник, во время этого визита могут заключить дополнительные соглашения об использовании железных дорог для ускорения доставки гуманитарной помощи и топлива на Украину.