В статье отмечается, что на следующей неделе запланирована поездка главы Пентагона Ллойда Остина в Брюссель для встречи с союзниками по НАТО. Также он намерен посетить Словакию, которая обладает С-300, — как предположил неназванный чиновник, во время этого визита могут заключить дополнительные соглашения об использовании железных дорог для ускорения доставки гуманитарной помощи и топлива на Украину.