Украинское правительство внесло на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о введении санкций против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики страны.

Как сказала первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, причиной для введения секторальных санкций является помощь, оказываемая Тегераном Москве.

По словам чиновницы, предыдущие ограничения в отношении лиц и компаний, причастных к поставкам оружия в РФ, не были восприняты в Иране как серьезное предупреждение.

Кабинет министров предлагает ввести санкции против Ирана сроком на 50 лет. В том числе предусматриваются предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана за пределы Украины, запрет передачи резидентам Ирана технологий, прав интеллектуальной собственности, остановка обслуживания электронных платежных средств, включая денежные переводы. Кроме того, предлагается ограничить передачу товаров военного и двойного назначения, полностью прекратить транзит ресурсов, полеты и перевозки резидентами Ирана по территории Украины.