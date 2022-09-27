Кабинет министров Украины принял постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России до прекращения военного положения в стране.

Как передает # со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины, соответствующее решение правительство приняло по итогам заседания 27 сентября.

«Кабмин принял постановления «О запрете вывоза товаров с Украины на таможенную территорию Российской Федерации», постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения применения РФ недружественных действий против Украины. Предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения, которых является РФ», — сообщили в минэкономики Украины.

По словам первого вице-премьера Юлии Свириденко, таким образом Украина продолжает санкционное давление против России.

«Хочу констатировать, что с начала войны экспорт товаров в Россию де-факто был остановлен. Теперь это закреплено и на правовом уровне», — уточнила она.