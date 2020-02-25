Украина все ближе к НАТО

Украина ведет войну. С Россией. В Москве сколько угодно могут утверждать, что ихтамнет, но даже Владимир Путин на своей пресс-конференции в конце прошлого года был вынужден признать, что оружие донбасским боевикам поставляют «сочувствующие им структуры». Интересно, где в большой России такие структуры, которые из сочувствия могут поставлять на Донбасс танки, ракетные комплексы, стрелковое оружие и все необходимое для ведения войны. И после этого с голубым налетом на глазах в Белокаменной утверждают, что в Украине идет гражданская война, а Россия как-то в стороне.

Впрочем, уже давно всем в Украине понятно, что армия и другие спецслужбы нуждаются в коренном реформировании. В частности, вооруженные силы необходимо перестраивать на стандарты НАТО.

Эта работа началась довольно давно, но стараниями Кремля и его агентуры в Украине шла ни шатко, ни валко. Было очевидно, что дело не в военных, а в отсутствии политической воли у тогдашнего украинского руководства насквозь пронизанного российской агентурой.

Работа активизировалась при предыдущей администрации Петра Порошенко. Однако, здесь тормозящим фактором оказалась банальная армейская коррупция. Не только в армии, но и в оборонном комплексе, в постановке на вооружение новейших образцов техники отечественного производства. И это при том, что в самые кратчайшие сроки были разработаны и испытаны новые ракетные и артиллерийские системы, средства связи, дроны и стрелковое оружие, производство боеприпасов. Удивлению в Белокаменной не было предела, как только они обнаружили украинских конкурентов на международных рынках вооружений.

Изменения к лучшему в реформировании армии и оборонного комплекса произошли с приходом новой власти. В 2019 году по сравнению с предыдущим экспорт украинских вооружений увеличился на 39% и нынешний год обещает его дальнейший и существенный рост.

При всей позитивности этого процесса наиболее важным остается реформирование вооруженных сил. Здесь тоже очевиден прогресс.

Как рассказал в интервью изданию Kyiv Post министр обороны Украины Андрей Загороднюк, происходит совершенствование военной инфраструктуры по стандартам и требованиям НАТО.

Со своей стороны, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально сообщил, что завершился первый этап реформирования, «по результатам чего были созданы новые командования и назначены их командующие».

Генштаб также сообщил о кадровых назначениях. Командование объединенных сил ВСУ — возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев. Ему будут подчинены сухопутные, военно-морские и воздушные силы. Он долгое время командовал Операцией объединенных сил (ООС) на Донбассе и, как пишет российская пресса, является одним из авторов плана по освобождению юго-востока страны и Крыма от российских захватчиков. Отметим, что это кадровое назначение является весьма показательным в свете обострения военной обстановки на линии размежевания и неоднократных попыток боевиков прорваться через украинские позиции.

Командование медицинских сил ВСУ- возглавил генерал-майор Игорь Хоменко, командование сил поддержки ВСУ (тылового обеспечения) -полковник Николай Жирнов, командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ — генерал-майор Евгений Степаненко.

Как заявили в Генштабе, «Перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО».

Андрей Загороднюк подчеркнул, что считает своей главной целью «достижение военных критериев членства в НАТО и получения страной статуса члена Программы усиленных возможностей Североатлантического альянса».

Одной из важнейших проблем обороны Украины является формирование структуры охраны морского побережья, границы в море и исключительной экономической зоны. После захвата большинства кораблей украинских Военно-морских сил в Севастополе в 2014 году эта проблема встала с особой остротой. Очень актуально фактическое пиратство российских пограничников и флота в Азовском море.

С целью решения этой проблемы в Мариуполе и Северодонецке создаются две военные базы по стандартам Альянса. Интересно, что такие планы и их практическая реализация вызвали буквально приступ истерики на российских федеральных каналах. Вот НАТО фактически у границ России и оккупированной территории так называемых ДНР и ЛНР.

Собственно, Москве не на кого жаловаться, кроме самой себя. Там как хотели, развязать агрессию, оккупировать часть украинской территории, включить Крым в состав России, и чтобы украинское государство не предпринимало никаких мер по своей защите. Другими словами, подписало полную и безоговорочную капитуляцию. Украинский народ на это не согласен. Поэтому и будут строиться базы по натовским стандартам, чтобы агрессивный сосед знал, что ему дадут необходимый отпор.

Реформирование армии, флота и оборонного комплекса задача сложная и дорогостоящая. К тому же требующая времени и значительных организационных и кадровых ресурсов. Отметим, что с этого года при продвижении офицера на вышестоящую должность важным критерием будет владение им в необходимом объеме (В2) английским языком. Это должно обеспечить возможность полноценного взаимодействия со своими коллегами на учениях и других мероприятиях сил Альянса и ВСУ.

Еще раз обратим внимание, что реформирование военной и оборонной структуры Украины проводится в условиях российской агрессии и боевой обстановки в ряде регионов страны. Об этом сказал начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак. «В контексте адаптации к стандартам НАТО мы идем по широкому пути сегодня во всех сферах. Где-то достижения больше, где-то — меньше, но не потому, что не хотели работать, а потому, что продолжается шестой год войны. Когда идет война, мы никоим образом не можем снижать боеспособность и боеготовность наших войск. Они (страны Альянса. — авт.) это очень серьезно оценивают».

Конечно, одной Украине с такой сложной задачей как отражение российской агрессии не справиться. Помощь западных партнеров очень важна.

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил недавно, что в 2020 году Вашингтон планирует выделить Киеву более $1млрд. помощи, из которой «чисто военная оборонная помощь составит $365 млн». Главный приоритет, который был определен в двусторонних консультациях между Министерством обороны Украины и Пентагоном, «это усиление украинского флота». «Есть такое понятие, как москитный флот, то есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным или морякам на Черном и Азовском морях. Мы помним, что в прошлом году Украине были переданы два скоростных катера типа Island. В этом году предполагается передача еще трех катеров. Следовательно, значительная часть этих средств пойдет как раз на их переоснащение и установку там современного оружия и средств связи».

В Москве очень нервничают по этому поводу. В московской «Независимой газете» военный эксперт Шамиль Гареев выразил уверенность, что «Руководство ВСУ не раз сообщало, что москитный флот планируется разместить в Азовском море, в том числе на строящейся по стандартам НАТО военно-морской базе в Мариуполе. Такое военное присутствие вблизи границ РФ, конечно, связано с угрозами военной безопасности для России. И ее руководство будет отвечать на такие вызовы». Интересно, напали, а теперь жалуются.

В Москве продолжают надеяться, что до вступления Украины в НАТО дело не дойдет. Напрасные надежды. По данным социологической организации Pew Research, за последние 5 лет хорошее отношение к НАТО в Украине увеличилось с 31% до 53%.

Хотели войны, развязали ее — получите.