Украинские военные впервые использовали американские реактивные системы залпового огня HIMARS при обстреле территории т.н. Донецкой Народной республики.

Об этом руководитель представительства «ДНР» в СЦКК Руслан Якубов сообщил на следующий день после того, как в сепартисткой республике прогремел взрыв на складе боеприпасов.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, ВСУ нанесли два удара по одному из четырех вкладов российской армии в городе, который был оккупирован в первую же неделю войны. Эксперты Института изучения войны полагают, что удар по складу был нанесен из HIMARS, поставки которых состоялись в июне.

Спецпредставитель администрации США Курт Волкер подтвердил: американское оружие, поступающее в Украину, уже начинает влиять на ход боевых действий и было использовано для ударов.

США поставили в Украину четыре системы HIMARS с управляемыми ракетами, способные поражать цели на расстоянии более 40 миль (64 км), и обещают еще четыре установки, дальность которых вдвое выше, чем самых дальнобойных гаубиц M777.

«Успешные атаки на склады боеприпасов, которые мы видели в последние дни, – это продолжится и это поставит россиян в более уязвимое положение», — заявил Волкер.

Первым успешным примером использования HIMARS стали удары по командным пунктам управления российской армией, рассказывал CNN высокопоставленный чиновник Белого дома.

«Украинцы способны внимательно выбирать цели, которые которые будут препятствовать усилиям России более системно, чем если бы они использовали артиллерийские системы более короткого радиуса», — пояснил он, добавив, что несмотря на короткий период подготовки, ВСУ способны эффективно работать с HIMARS.

«Видно, как украинцы в действительности системно выбирают цели, а затем точно их поражают», — сказал источник CNN.