В оккупированном Россией Луганске прогремели два взрыва. Вооруженные силы Украины ударили по предприятию по производству полимерных изделий и химикатов «Полипак», началось возгорание, написал экс-посол самопровозглашенной ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Полипак» располагается на территории бывшего машиностроительного завода «100». По данным украинской стороны, он используется как пункт снабжения российских военных. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что обстрелу подвергся Ленинский район Луганска. Вторая ракета попала в нефтехранилище. Информации о пострадавших нет.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ применили ракеты дальностью 150 км. Z-канал «Русские военкоры» утверждает, что удар был нанесен двумя крылатыми ракетами, запущенными из Краматорска. Там предположили, что ВСУ использовали британские Storm Shadow, которые могут бить на 290 километров. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц написал, что Луганск, похоже, больше не безопасный тыловой город.

Блогеры-пропагандисты также сообщили, что на месте удара были найдены обломки американской ракеты-обманки ADM-160B, предназначенной для выявления и перегрузки систем ПВО. Дальность ее полета — 450 километров. Она выпускается перед ракетой, которая должна поразить цель. (moscowtimes.ru)