Война России против Украины продолжается уже шестой день. Вернее эта война началась в 2014 году, но сейчас мы переживаем ее горячую фазу в виде масштабного вторжения российской армии.

Как говорит английская пословица, a friend in need is a friend indeed — друг в беде — это настоящий друг. С большим удовлетворением отмечаем, что Азербайджан в числе наших друзей. Президент Ильхам Алиев в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что заправкам сети SOCAR в Украине поручено бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как написал в Facebook посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, «Украина начала получать из Азербайджана очень важную для нас гуманитарную помощь. В ночь на 27 февраля транспортный самолет ИЛ-76 азербайджанской авиакомпании Silk Way West Airlines осуществил поставку медикаментов и медицинского оборудования для нужд пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ». Как сообщил посол, готовится к отправке второй самолет с гуманитарным грузом.

Мы не будем подробно описывать ход боевых действий, так как ситуация очень динамичная и меняется буквально каждый час. Обратим внимание на то, что Москва получила за прошедшие пять дней боев.

Вся эта так называемая специальная операция носит чисто политический характер. Смысл ее состоял в быстром разгроме украинской армии, захвате крупных украинских городов, в первую очередь Харькова и Киева, а далее Одессы, Николаева и Херсона.

В захваченном Харькове, первой столице независимой Украины, планировалось провозглашение марионеточного государства и далее по только что проведенному сценарию признания так называемых республик на Донбассе.

В дальнейшем наступать на Киев, захватить столицу и тем самым парализовать государственный аппарат и вообще волю к сопротивлению. На все про все отводилось два дня, а вся специальная операция была рассчитана на две недели.

Уже первый, а особенно второй день боев показал, что, во-первых, никто в Украине с цветами и хлебами встречать захватчиков не намерен. Более того, оккупанты встретили ожесточенное сопротивление. Боевые потери уже в первый день превысили все представления.

За 10 лет войны в Афганистане СССР потерял 15 тыс. человек. В Украине за пять дней боев потери агрессора уже составили 6,5 тыс. и это по самым приблизительным подсчетам. Есть прекрасная возможность по такому показателю превзойти СССР буквально за несколько дней.

Интересно, что Украина обратилась в Красный крест с просьбой посодействовать отправке в Россию ее убитых военных. Москва не захотела даже говорить об этом. Ведь тогда на международном уровне будут известны реальные потери агрессора.

Во-вторых, украинская армия не только не разбежалась, а показала высокую боеспособность и хорошую подготовку. Никто не сдается, а солдаты и офицеры проявляют массовый героизм. И это относится к пограничникам, полиции, бойцам Национальной гвардии.

В-третьих, в Москве рассчитывали, что политическая система страны рухнет и повылезают украинские квислинги и подобное отребье.

В Кремле не понимают реальную ситуацию в Украине и находятся в плену мифов, которые сами создали и теперь в них верят. Киевский автор издания Росбалт привел такой комичный случай. В городе несколько раз объявляли тревогу, и приходилось спускаться в подвалы. Все были злые, но в какой-то момент начали хохотать.

По телевизору показали заявление Путина, в котором он предложил украинским военным сместить Зеленского и взять власть в свои руки. Мол, вы-то вменяемые, вы-то не нацисты. Хохотали, потому что военные — самые, что ни на есть, крутые националисты и категорические противники России. Зеленский по сравнению с ними очень умеренный и выглядит пророссийским.

Уже на второй день агрессии стало ясно, что планируемый blitzkrieg провалился, и в Москве начали принимать все меры к захвату Харькова и Киева. Как пишут многие СМИ, Путин поставил задачу в понедельник 28 февраля захватить Харьков, а во вторник — Киев. Уже понятно, что ничего подобного не будет, и в российской столице начался поиск виновных в полном фиаско. Говорят, что начались перестановки в Генеральном штабе российской армии.

Дело даже не в самих перестановках. Они в любом случае неизбежны, так как бюрократические процедуры требуют найти тех, кто вроде бы неправильно доложил или не вовремя доложил или вообще не доложил. И поэтому начальник государства российского принял такое решение.

Ведь предупреждали же, начиная с середины января, что война с Украиной не будет легкой прогулкой и вообще не следует ввязываться в войну с неизвестным результатом. И такие предостережения высказывали не диванные эксперты, а первоклассные военные специалисты. Тем не менее, таким предупреждениям и здравым голосам не вняли и бросились в военный омут с головой.

Многие в высших эшелонах российской власти все прекрасно понимают, но выступить против mainstream не захотели.

Скорее всего, главная ошибка состояла в том, что объективный анализ был принесен в жертву оторванным от реальности политическим и идеологическим представлениям. Писал же Путин в своих статьях, что русские и украинцы один народ. Кто же будет ему возражать.

Вторая системная ошибка состояла в представлении, что Украина останется без союзников и будет вынуждена сражаться в одиночестве. На Западе было достаточно много тех, кто считал, что украинская армия продержится против российской буквально несколько часов, максимум один день. И они считали, что помогать Украине не стоит, все достанется российской армии в виде трофеев.

Героическое сопротивление украинской армии и сил территориальной обороны для очень многих неверующих оказалось очень неожиданным. И тогда начал быстро формироваться союз государств в поддержку Украины — антипутинская коалиция. Очень напоминает антигитлеровскую. Помощь пошла со всех сторон. И при том всех видов.

На наших глазах многие страны, болевшие болезнью der Putin-Versteher — понимания Путина развернулись на 180 градусов. Германия, которая еще 21 февраля категорически отказывавшая в поставках оружия Украине, теперь в первых рядах их поставщиков и дала разрешение другим странам, где есть немецкое оружие, передать его Украине.

Президент Зеленский предложил создать Интернациональный легион территориальной обороны для иностранцев, которые имеют военный опыт и готовы с оружием в руках защищать Украину. За два дня таких нашлось более 3 тысяч человек.

Латвийский сейм внес поправку в законодательство, по которой желающие «поддержать Украину и добровольно служить там, чтобы защитить независимость Украины и нашу общую безопасность, должны иметь возможность сделать это». Об этом заявил глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Юрис Ранцанс.

Премьер-министр Дании Метте Фередериксен заявил, что граждане страны смогут присоединиться к Интернациональному легиону. Одновременно Дания передает Украине 2,7 тыс. единиц противотанкового оружия.

И наконец, вишенка на торте украинской борьбы. Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев написал, что «Личный отряд Кадырова после огромных потерь, в частности, 70 сгорели заживо после удара байрактара, в панике отошел назад через российскую границу».

Хотели легкой военной прогулки и установления власти диктаторов — получите.