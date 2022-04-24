Организация Объединенных Наций (ООН) должна обеспечить гуманитарный коридор из осажденного Мариуполя. Именно этот вопрос нужно поднимать в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.

Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер Ирина Верещук.

«Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытие гуманитарного коридора и с «Азовстали», и из Мариуполя в целом. На «Азовстали» сейчас 1 000 женщин и детей, еще 500 раненых, почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи. Именно об этом должен говорить господин Гутерриш в России. Самое главное, что может сделать ООН — это открыть гуманитарный коридор», — отметила она.