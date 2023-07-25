Киев сможет использовать американские истребители F-16, чтобы обеспечить новый маршрут экспорта сельхозпродукции. Об этом в эфире телеканала France 24 рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <…> в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор», — сказал он.

По словам Кулебы, вопрос с поставками истребителей уже решен, однако реализация планов потребует времени. /moscowtimes.ru/