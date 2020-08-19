Украина разорвала семь соглашений СНГ в сфере гражданской авиации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уведомил, что страна вышла из семи соглашений СНГ, которые были заключены в сфере гражданской авиации, передает ТАСС.

Он отметил, что украинское правительство продолжает политику выхода из договоров о сотрудничестве в рамках СНГ.

«Поэтому сегодня (среда, 19 августа) мы денонсируем, то есть фактически разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации», — сказал Шмыгаль.

Отмечается, что речь идет о соглашениях «О дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ», «О практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации», а также «О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации». Кроме того, Украина теперь не будет представлена в Межгосударственном консультативном совете «Радионавигация».