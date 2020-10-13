Украина присоединится к санкциям ЕС против Минска

Украина намерена присоединиться к санкциям, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских чиновников. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналистов на онлайн-брифинге в Киеве во вторник, 13 октября.

«Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательная и четкая: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза», — заявил Кулеба. Говоря о возможных новых санкциях против Минска, министр отметил, что Киев будет действовать «по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним». (DW)