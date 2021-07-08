Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна хочет узнать честный ответ о сроках вступления в НАТО. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В своем обращении Кулеба отметил, что Украина уже провела реформы в сфере обороны и безопасности и намерена продолжать изменения в этих в сферах и в дальнейшем, чтобы больше соответствовать стандартам НАТО.

«Мы хотим услышать честный ответ взамен, ответа на вопрос «когда?». Мы понимаем, что членство в НАТО — это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали уже достаточно, чтобы заслужить следующего шага в нашей евроатлантической интеграции», — подчеркнул Кулеба.

Он подчеркнул, что на решение о вступлении в НАТО может повлиять и Россия. По утверждениям Кулеба, за закрытыми дверьми идет обсуждение, что сейчас не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку для этого нужно учитывать мнение РФ.