Украина построит на Черном море две базы ВМС

Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник в Верховной раде президент страны Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к депутатам о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона», — сказал он. Президент также сообщил в связи с этим, что в стране продолжается модернизация военных судов, таких как фрегат «Гетман Сагайдачный», ведется подготовка десантных катеров «Кентавр», принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета «Нептун».

Президент Украины также отметил, что не позволит сократить финансирование армии в 2021 году.

«В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну, и не разгоняйте, пожалуйста, «зраду» (измену), что в 2021 году мы сократим средства на войско. Я не позволю это сделать», — сказал он, выступая во вторник в Верховной раде с ежегодным посланием к депутатам о внутреннем и внешнем положении Украины.

Президент отметил, что финансирование будет не меньше, чем в текущем году, — более 117 млрд гривен ($4,12 млрд по текущему курсу).

Зеленский также отметил, что власти страны укрепляют армию. «Конгресс США утвердил военную помощь Украине на сумму $250 млн, в Великобритании мы подписали соглашение на £1 250 млн для укрепления Военно-морского флота Украины. Мы ожидаем [поставки] дополнительных скоростных катеров класса «Айленд», — пояснил он. Президент добавил, что Киев совместно с Анкарой будет производить корветы, двигатели и военные дроны, а также развивать системы ПВО.

Он отметил, что Украина продолжает модернизацию военной техники, проводятся испытания нового вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня.