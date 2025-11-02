Вооруженные силы Украины в ночь на 2 ноября атаковали Туапсинский нефтяной терминал, один из крупнейших нефтеналивных объектов на Черном море. Согласно заявлению оперативного штаба Краснодарского края, атака привела к повреждениям инфраструктуры терминала и находящегося у причала танкера. Обломки беспилотника, упавшие на судно, вызвали возгорание и повредили палубную надстройку. О пострадавших не сообщается.

Туапсинский нефтяной терминал расположен в 8 км от порта Туапсе и используется для экспорта и импорта нефти. Это один из крупнейших объектов такого типа на Чёрном море, через который проходит транзит сырой нефти в другие регионы. Терминал принадлежит компании «Роснефть».

Astra пишет, что в порту возникли как минимум три очага возгорания. По оценке OSINT-аналитика канала, два из них произошли на глубоководном причальном комплексе ООО «РН-Морской терминал Туапсе», еще один — на нефтеналивном причале в районе Южного мола. Аналитик также допустил наличие четвертого очага на сухогрузно-навалочном пирсе в северо-западной части бухты.

Параллельно ВСУ совершили массированную атаку дронами на энергетический комплекс оккупированной Луганской области. Назначенный Москвой глава «ЛНР» Леонид Пасечник сообщил о ударах по подстанциям в четырех муниципалитетах, что привело к проблемам с электроснабжением в регионе.

Минобороны России сообщило, что за ночь средства ПВО «перехватили и уничтожили» 164 украинских беспилотника, из них 39 — над акваторией Черного моря и 32 — над Краснодарским краем.