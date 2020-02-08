Украина попросила Венгрию разблокировать ее диалог с НАТО

В пресс-службе МИД Украины заявили, что Киев надеется, что Венгрия разблокирует диалог украинской стороны с НАТО на высоком уровне. Об этом сообщает сайт министерства.

В ведомстве отметили, что после принятия 16 января 2020 года закона «О среднем образовании» Киев выполнил все рекомендации Венецианской комиссии.

«И рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне», — говорится в сообщении украинского МИД.

Ранее венгерская сторона предложила Киеву разрешить ситуацию с изучением украинского языка представителями венгерского национального меньшинства в Закарпатской области. В Будапеште выразили желание, чтобы венгры, проживающие в Закарпатье, имели возможность сохранить родной язык.(Газета.Ru)

| 2020-02-07T23:22:02+00:00 8 февраля 2020, 07:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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