Украина попросила Венгрию разблокировать ее диалог с НАТО

В пресс-службе МИД Украины заявили, что Киев надеется, что Венгрия разблокирует диалог украинской стороны с НАТО на высоком уровне. Об этом сообщает сайт министерства.

В ведомстве отметили, что после принятия 16 января 2020 года закона «О среднем образовании» Киев выполнил все рекомендации Венецианской комиссии.

«И рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне», — говорится в сообщении украинского МИД.

Ранее венгерская сторона предложила Киеву разрешить ситуацию с изучением украинского языка представителями венгерского национального меньшинства в Закарпатской области. В Будапеште выразили желание, чтобы венгры, проживающие в Закарпатье, имели возможность сохранить родной язык.(Газета.Ru)