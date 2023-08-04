Успешное применение дронов против российского флота «обеспечит свободу и безопасность в Черном море для мировой торговли», заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, «дроны меняют правила игры и возвращают акватории полноценную внешнюю юрисдикцию». «Присутствию российского флота в Черном море будет положен конец, а с ним — и традиционному московскому шантажу», — пообещал Подоляк.

Ночью 4 августа беспилотные катера атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Минобороны РФ заявило, что они были уничтожены кораблями, которые охраняли внешний рейд объекта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждал, что пострадавших и разрушений нет. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что на атаку «моментально среагировали и помогли избежать последствий» корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Удар осуществила Служба безопасности Украины совместно с военно-морскими силами, сообщили источники «BBC News Украина» в СБУ. По их словам, был поврежден «Оленегорский горняк».

В Сети появилось видео буксировки указанного большого десантного корабля (БДК). На кадрах виден сильный крен судна. Позже были опубликованы спутниковые снимки корабля — его пригнали в порт Новороссийска и подперли буксиром, который помогает ему таким образом держаться на плаву.

Также заметно, что из БДК вытекает темная жидкость — возможно, топливо или масло. Он «получил серьезную пробоину», заявил источник Reuters в украинской разведке. (moscowtimes.ru)