Киев получил от Европейского союза новый транш макрофинансовой помощи в размере 2,5 млрд евро. Таким образом, общая сумма помощи достигла 6,7 млрд евро.

Как передает #, об этом сообщило Министерство финансов Украины.

ЕК в мае сообщила о рассмотрении принятия пакета макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро, из которых официально согласовали 6 млрд. Уточняется, что 1 млрд евро были выделины в августе, а 2 млрд — в октябре.

«Сегодня Украина получила второй транш на сумму 2,5 млрд евро в рамках текущей исключительной, восьмой по счету, программы макрофинансовой помощи ЕС», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Глава Минфина Сергей Марченко подчеркнул, что выделенные средства будут направлены на обеспечение срочных расходов госбюджета и поддержание экономической стабильности в стране.