Украина готовится подписать соглашение о свободной торговле с Турцией в течение ближайших двух дней, сообщил президент страны Владимир Зеленский во время выступления в Раде во вторник, 1 февраля.

«Готовимся дать мощный экономический сигнал — подписать соглашение о ЗСТ (зона свободной торговли) с Турцией уже в течение этих двух дней. Наши группы работают. Я уверен, что мы договоримся», — сказал президент Украины.

По данным Агентства Анадолу, в 2021 году объем товарооборота между Украиной и Турцией составил 5 млрд долларов. Целью правительств обеих стран является его увеличение до 10 млрд долларов, пишет агентство.

Украинские СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Украину в течение первой недели февраля.