Украина передала России всех тяжелораненых пленных, состояние которых позволяло транспортировку, сообщили в координационном штабе по обращению с военнопленными. Москва не комментировала эту информацию.

«Украина осуществила гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения», — сообщила украинская сторона, подчеркнув, что это не обмен, а репатриация — возвращение без всяких условий в соответствии с нормами международного права.

«В то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения. Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий», — заявили в координационном штабе. (DW)