Украина открывает границу с Крымом

Госпогранслужба Украины сообщила, что с воскресенья, 14 июня, планирует возобновить работу пунктов пропуска на границе с Крымом.

Согласно соответствующему постановлению кабмина, на КПВВ должны появиться помещения для проведения медосмотра, а прибывающим с территории полуострова лицам придется пройти режим самоизоляции.

На украинской границе расположены три пункта пропуска — «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка». На севере полуострова им соответствуют российские КПВВ «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

В Украине третий день подряд фиксируется повышенное число новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на утро 13 июня в стране зафиксирован суточный прирост количества заболевших в 753 человека, скончались 10 пациентов.

Минздрав страны сообщил, что единомоментного ужесточения карантинных мер по всей стране не планируется, возможны отдельные мероприятия в конкретных регионах (mk.ru(