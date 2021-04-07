Украина обвинила Иран в непрозрачности действий при поиске виновных в катастрофе Boeing

Иран не предоставил Украине никаких данных о людях, которые обвиняются по делу о катастрофе украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года, поэтому Киев не уверен в их причастности к авиакатастрофе. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Мы неоднократно призывали иранскую сторону к большей прозрачности как в направлении технического расследования, так и в направлении уголовного-правового преследования лиц, причастных к катастрофе Boeing. Кто эти 10 человек, которым якобы предъявлено обвинение [в Иране]? Украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иранская сторона до сих пор не передала нам никаких деталей, соответственно, мы не можем знать, те ли это лица, которые действительно причастны к этой катастрофе, или нет», — сказал Енин в эфире телеканала «Украина-24«.

В целом, как считает замглавы МИД, расследование авиакатастрофы зашло в тупик. «Все обещания [Ирана] остаются исключительно на словах. Дело, к сожалению, не двигается вперед», — утверждает дипломат. Енин полагает, что «иранская сторона исключительно формально относится к выполнению своих международно-правовых обязательств». Он утверждает, что Киев на свои запросы о международной-правовой помощи получает от Ирана отписки и декларации. Техническое же расследование, добавил он, «проведено главным образом для того, чтобы оправдать действия иранской стороны». «Ни одно из фактических замечаний украинской стороны в этом техническом расследовании не учтено. Иранская сторона не дала ни одного конкретного ответа нашим органам досудебного расследования и Генеральной прокуратуре относительно обстоятельств расследования уголовного дела», — заявил Енин.

Накануне бывший военный прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки на церемонии передачи полномочий своему преемнику сообщил, что обвинения по делу о катастрофе украинского самолета в окрестностях Тегерана предъявлены 10 иранским должностным лицам.