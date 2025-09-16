«Транснефть» предупредила нефтедобывающие компании о риске сокращения добычи в будущем в связи с продолжающимися атаками беспилотников на экспортную инфраструктуру, включая порты и нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в последние месяцы украинские дроны поразили не менее 10 российских НПЗ. Среди них — Киришский завод, один из крупнейших в стране, атака на который привела к снижению перерабатывающих мощностей России почти на 20%.

Три источника, знакомые с ситуацией, заявили, что удары дронов могут вынудить Москву пересмотреть объемы добычи нефти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал атаки украинских беспилотников по нефтегазовой инфраструктуре России «самыми быстрыми санкциями».